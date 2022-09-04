Эксперт рассказал о повышении спроса на сербское вино в России

14:38, 04 сентября 2022, ПАИ

Сербские вина могут частично заменить вина из Евросоюза на российском рынке, интерес к ним растёт. Об этом рассказал РИА Новости директор Союза виноделов Португалии Валерий Ипатов.

«Сейчас интерес к сербским винам в России растёт. Созданная нами фирма по экспорту в Россию буквально за полтора месяца достигла оборота в миллион евро. Мы уже отправили в Россию первые 8 машин», — отметил специалист.

При этом в Европе и России сербское вино пока что не имеет той же репутации, что французское или итальянское. Но Валерий Ипатов подчеркнул, что существуют очень интересные вина, которые ничем им не уступают

По мнению бизнесмена, для многих российских потребителей важно, что Сербия — это дружественная страна, в отличие от стран Западной Европы.

Проблем со взаимными расчётами также не возникает, так как Сербия не присоединилась к антиевропейскимсанкциям и российские банки продолжают работать с сербскими. Нет проблем и с логистикой — машины с вином идут в Россию через Прибалтику.

«Однако российские и белорусские перевозчики перестали ездить в Европу, а в Россию ездят только сами прибалты. Из-за высокого спроса и своего рода монополии они подняли цены на перевозки в два раза. Это отражается на стоимости продукта», — добавил эксперт.