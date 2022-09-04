Евгений Панферов и Ольга Тимофеева станут гостями нового выпуска программы «Псковский телеграм Online»

15:10, 04 сентября 2022, ПАИ

Новый главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов и председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева станут гостями нового выпуска программы «Псковский телеграм Online». Прямой эфир начнётся 5 сентября в 9:00.

Евгений Панферов расскажет о том, какие цели стоят перед ним и произойдут ли изменения в организации работы медицинского учреждения.

Ольга Тимофеева сообщит о предстоящих культурных мероприятиях, а также о том, чем удивят и порадуют жителей региона этой осенью.

Смотрите программу на сайте Псковского агентства информации и на официальной странице ПАИ в соцсети «ВКонтакте» 5 сентября в 9:00, а в 11:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».