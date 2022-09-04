Делегация Усвятского района принимает участие в Витебских днях в Пскове

15:30, 04 сентября 2022, ПАИ

Делегация Усвятского района в составе работников культуры, жителей Усвят принимает участие в Днях Витебской области в Пскове, сегодня 4 сентября, об этом сообщает газета «Новая жизнь» Усвятского района.

В течение трех дней в Финском парке работает ярмарка производителей Витебской области. На торговых рядах широко представлены потребительские товары, продукты питания, изделия легкой промышленности, более 200 представителей предприятий и организаций Белоруссии.



Усвяты ярко представили свою малую родину. Аппетитные пироги, испеченные умелыми хозяйками, варенья, соленья и другие вкусности радовали не только глаз. Усвятские угощенья пришлись по вкусу посетителям ярмарки.



Выставка-продажа изделий народных промыслов заинтересовала посетителей ярмарки. Вышивка из бисера, рушники, декоративные броши ручной работы, фигурки из пластилина, светильники, мыло ручной работы, игрушки из металла - выбирай по душе.