Подводные грибы собирают в Ленинградской области

17:48, 04 сентября 2022, ПАИ

В Ленинградской области любители сбора грибов жалуются, что из-за долгих дождей всю добычу «смыло» водой.

Охоту на белые и подосиновики можно прекратить, их больше не найти, а те грибы, что сохранили стойкость не достать – лес сильно затопило.

«Лес подтопило, до грибных мест не добраться», – отметил на странице «Грибы и грибники СПб» в социальной сети «ВКонтакте» Владимир Лыков, который «охотился» во Всеволожском районе.

«После дождей съездили на разведку. Кроме лис (имеются в виду лисички. – ред.) в лесу, можно сказать, ничего нет. Но на безгрибье и лисы сойдут», – написала Юля Алексеева. Этих «не грибов» она собрала в Приозерском районе несколько корзинок.

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