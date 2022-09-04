Лучшие творческие коллективы Витебской области выступают в Пскове

18:44, 04 сентября 2022, ПАИ

В Городском культурном центре проходит концерт лучших творческих коллективов Витебской области. Об этом сообщает Telegram-канал Официальный канал Псковской области.

С приветственным словом гостей и участников концерта поприветствовали первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова и заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета Вячеслав Дурнов.

В концерте принимают участие более 230 артистов. В их числе – участники международного конкурса «Славянский базар» и многократные победители международных конкурсов.