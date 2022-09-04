Соревнования по кикбоксингу прошли в Острове

21:42, 04 сентября 2022, ПАИ

Традиционные соревнования по кикбоксингу на призы Главы Островского района собрали десятки участников из всех уголков области. Об этом на своей странице Вконтакте сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров.

В середине августа была договоренность провести турнир для любителей этого красивого вида единоборств с президентом федерации кикбоксинга Псковской области Сергеем Колосовым.



Получился настоящий праздник спорта. Участники показали свои лучшие качества: мастерство, волю к победе, выносливость, целеустремленность. Бои получились яркими и запоминающимися.

«Особо хочу отметить нашу Островскую команду: Владислава Михайлова за зрелищный бой и тренера Эвелину Радолицкую. Так держать! Новых побед!», - поздравил участников соревнований глава Островского района.



