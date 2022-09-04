Соревнования по кикбоксингу прошли в Острове
Традиционные соревнования по кикбоксингу на призы Главы Островского района собрали десятки участников из всех уголков области. Об этом на своей странице Вконтакте сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров.
В середине августа была договоренность провести турнир для любителей этого красивого вида единоборств с президентом федерации кикбоксинга Псковской области Сергеем Колосовым.
Получился настоящий праздник спорта. Участники показали свои лучшие качества: мастерство, волю к победе, выносливость, целеустремленность. Бои получились яркими и запоминающимися.
«Особо хочу отметить нашу Островскую команду: Владислава Михайлова за зрелищный бой и тренера Эвелину Радолицкую. Так держать! Новых побед!», - поздравил участников соревнований глава Островского района.