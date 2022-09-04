Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

ВИДЕО Главной темой очередного выпуска «Тема недели» стало первое сентября

Очередной выпуск проекта «Тема недели» вышел на Первом Псковском.

В нем Александр Машкарин рассказал, на что область потратила 1,5 млрд перед этим днём, почему малокомплектные школы для Псковской области – это норма, как будут экзаменовать школьных директоров, чем отличаются комнаты парней и девушек в общежитии ПсковГУ, а также что показали министру просвещения РФ Сергею Кравцову в новой великолукской школе.

«Тема недели» выходит в эфир «Первого Псковского» по субботам в 20:00, повтор по воскресеньям – в 12:10.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

04 сентября 2022

Дмитрий Песков: Путин не читает телеграмм-каналы, но обзоры получает

04 сентября 2022

Соревнования по кикбоксингу прошли в Острове

04 сентября 2022

Новая детская площадка появится в Опочецком районе
04 сентября 2022

Вылет из Пскова в Казань смещается

04 сентября 2022

В Псковской области большое количество малокомлектных школ
04 сентября 2022

ВИДЕО Главной темой очередного выпуска «Тема недели» стало первое сентября

04 сентября 2022

День деревни Козляки отметили в Пушкиногорском районе
04 сентября 2022

Началась регистрация на первый авиарейс Казань – Псков


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...