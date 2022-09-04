ВИДЕО Главной темой очередного выпуска «Тема недели» стало первое сентября

20:04, 04 сентября 2022, ПАИ

Очередной выпуск проекта «Тема недели» вышел на Первом Псковском.

В нем Александр Машкарин рассказал, на что область потратила 1,5 млрд перед этим днём, почему малокомплектные школы для Псковской области – это норма, как будут экзаменовать школьных директоров, чем отличаются комнаты парней и девушек в общежитии ПсковГУ, а также что показали министру просвещения РФ Сергею Кравцову в новой великолукской школе.

«Тема недели» выходит в эфир «Первого Псковского» по субботам в 20:00, повтор по воскресеньям – в 12:10.