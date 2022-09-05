День благотворительности отмечают в мире

07:00, 05 сентября 2022, ПАИ

Международный день благотворительности отмечается 5 сентября. Его цель – привлечение внимания общественности к деятельности благотворителей, сообщает calend.ru.

Также в рамках этого праздника поощряют людей, общественные организации и заинтересованные в волонтерской и благотворительной деятельности стороны.

По мнению ООН, благотворительность, которая помогает искоренению нищеты во всех странах мира, и выражение солидарности с обездоленными способствуют установлению диалога между людьми разных культур, религий и цивилизаций.

С инициативой учреждения этого Дня выступило правительство Венгрии, а дата проведения приурочена к годовщине смерти матери Терезы Калькуттской (1910-1997). Известная миссионерка и католическая монахиня – она на протяжении полувека служила бедным, больным и сиротам, занимаясь благотворительной деятельностью сначала в Индии, а затем и в других странах.

За свой благородный труд мать Тереза получила признание в мире, а в 1979 году стала лауреатом Нобелевской премии мира «За деятельность в помощь страждущему человеку».