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Общество

День благотворительности отмечают в мире

Международный день благотворительности отмечается 5 сентября. Его цель – привлечение внимания общественности к деятельности благотворителей, сообщает calend.ru.
 
Также в рамках этого праздника поощряют людей, общественные организации и заинтересованные  в волонтерской и благотворительной деятельности стороны.
 
По мнению ООН, благотворительность, которая помогает искоренению нищеты во всех странах мира, и выражение солидарности с обездоленными способствуют установлению диалога между людьми разных культур, религий и цивилизаций.
 
С инициативой учреждения этого Дня выступило правительство Венгрии, а дата проведения приурочена к годовщине смерти матери Терезы Калькуттской (1910-1997). Известная миссионерка и католическая монахиня – она на протяжении полувека служила бедным, больным и сиротам, занимаясь благотворительной деятельностью сначала в Индии, а затем и в других странах.
 
За свой благородный труд мать Тереза получила признание в мире, а в 1979 году стала лауреатом Нобелевской премии мира «За деятельность в помощь страждущему человеку».
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