Военно-патриотический лагерь «Курган Дружбы» объединил порядка 200 ребят из России и Белоруссии

19:15, 14 марта 2025, ПАИ

Двести ребят из Псковской области и Белоруссии объединила форсайт-сессия международного военно-патриотического лагеря «Курган Дружбы». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В ходе трёхдневной сессии, которая проходит в Пушкинских Горах, участники познакомятся с историей Кургана Дружбы, примут участие в мастер-классах и тренингах. Команды пройдут подготовку и начнут разработку собственных проектов по направлениям «Художники», «Хранители истории», «Защитники», которые впоследствии представят экспертному жюри.

Сами проекты участники форсайт-сессии презентуют на «Кургане Дружбы» летом.

Как проходил «Курган Дружбы» в прошлом году – читайте по ссылке.