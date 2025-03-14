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Общество

Военно-патриотический лагерь «Курган Дружбы» объединил порядка 200 ребят из России и Белоруссии

Двести ребят из Псковской области и Белоруссии объединила форсайт-сессия международного военно-патриотического лагеря «Курган Дружбы». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: «Первый Псковский»

В ходе трёхдневной сессии, которая проходит в Пушкинских Горах, участники познакомятся с историей Кургана Дружбы, примут участие в мастер-классах и тренингах. Команды пройдут подготовку и начнут разработку собственных проектов по направлениям «Художники», «Хранители истории», «Защитники», которые впоследствии представят экспертному жюри.

Сами проекты участники форсайт-сессии презентуют на «Кургане Дружбы» летом.

Как проходил «Курган Дружбы» в прошлом году – читайте по ссылке.

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