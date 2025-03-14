Наталья Исакова: Имеющиеся механизмы интеграции соотечественников в Псковской области позволят привлечь специалистов

17:29, 14 марта 2025, ПАИ

Псковская область вошла в число пилотных регионов по внедрению регионального стандарта по интеграции импатриантов. Это позволит привлечь в регион новые кадры, считает директор Государственного архива Псковской области, член Общественной палаты России Наталья Исакова.

«Успешное развитие отдельных территорий, как и региона в целом, эффективная деятельность всех сфер напрямую зависят от квалификации специалистов. В частности, в сфере здравоохранения ключевым фактором является даже просто наличие специалистов необходимого профиля. Географическое положение Псковской области, а особенно имеющиеся эффективные механизмы интеграции соотечественников, перспективы развития своего дела, особенно на селе – всё это позволит привлечь специалистов», – отметила Наталья Исакова.

Имеющимся в регионе опытом объединения деятельности власти, бизнеса и некоммерческого сектора, а также практическими результатами в данном направлении, несомненно, можно будет достойно поделиться с коллегами по межведомственном штабу, подчеркнула она.