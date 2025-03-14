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Общество

Екатерина Гончарова: Внедрение регионального стандарта интеграции импатриантов в Псковской области – это шаг вперёд

Принятие решения о включении Псковской области в число пилотных регионов по внедрению регионального стандарта интеграции импатриантов – это значительный шаг вперёд. Об этом заявила врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова.

Екатерина Гончарова. Фото: ПАИ

«Проект позволит региону использовать накопленный опыт и разработать эффективные механизмы помощи иностранным специалистам, которые решают переехать в Россию на постоянное место жительства», – отметила она.

Особенность Псковской области заключается в её приграничном положении, что делает её важной точкой притяжения для мигрантов из стран Балтии и Северной Европы, напомнила Екатерина Гончарова.

«Это создаёт уникальные возможности для привлечения высококвалифицированных профессионалов, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Уже сейчас регион предлагает ряд интересных инициатив, таких как программа «Псковский гектар», которая помогает новым жителям обустроиться и интегрироваться в местное сообщество», – заметила собеседник ПАИ.

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