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Общество

В Спасо-Елеазаровском монастыре состоится мастер-класс по обрезке плодовых деревьев

24 и 25 марта 2025 года в Спасо-Елеазаровском женском монастыре будет проходить обрезка плодового сада, во время которой будет проводиться мастер-класс по обрезке деревьев для сестёр обители и паломников. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

Желающих потрудиться в саду и (или) поучаствовать в мастер-классе ждут в монастыре с 10 часов утра или с 14 часов дня.

По всем вопросам просят обращаться по телефону +7-921-323-59-05.

Ранее сообщалось, что в Печорах продолжается реставрация церкви Сорока Севастийских Мучеников.

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