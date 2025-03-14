Почти 17 тысяч жителей Псковской области оформили самозапрет на взятие кредита

17:28, 14 марта 2025, ПАИ

16 937 жителей Псковской области оформили самозапрет на взятие кредита. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

При самозапрете на взятие кредитов банк не сможет выдать кредит или заём на имя человека без его личного участия. Это значит, что даже если злоумышленники завладеют личной информацией, то использовать её не получится.

Чтобы оформить самозапрет, необходимо зайти на портал «Госуслуги», найти раздел «Самозапрет на получение кредита» и подать заявление. Эта опция будет действительна в течение пяти лет, потом её необходимо продлить.

Самозапрет не отменяет возможность взять кредит, он лишь ставит условие, что для этого потребуется личное присутствие в банке.