Часть улицы Космической временно перекроют в Пскове
Часть улицы Космической временно перекроют в Пскове, сообщили ПАИ в городской администрации.
С 18 до 19 марта с 8:00 до 22:00 закроется участок автомобильной дороги на улице Космической в районе дома №11 на улице Комдива Кирсанова.
Перекрытие осуществляется в связи с проведением аварийных работ на инженерных сетях теплоснабжения.
Ранее сообщалось, что улицу Алексея Алёхина временно перекроют в Пскове.
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