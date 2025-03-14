Часть улицы Космической временно перекроют в Пскове

17:31, 14 марта 2025, ПАИ

Часть улицы Космической временно перекроют в Пскове, сообщили ПАИ в городской администрации.

С 18 до 19 марта с 8:00 до 22:00 закроется участок автомобильной дороги на улице Космической в районе дома №11 на улице Комдива Кирсанова.

Перекрытие осуществляется в связи с проведением аварийных работ на инженерных сетях теплоснабжения.

Ранее сообщалось, что улицу Алексея Алёхина временно перекроют в Пскове.