Новая детская площадка появится в Опочецком районе

20:41, 04 сентября 2022, ПАИ

По итогам второго конкурса проектов территориального общественного самоуправления одним из победителей стал ТОС «Наследие» Варыгинской волости Опоческого района с проектом «Радость детям – счастье всем!». Об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Красный маяк».



В ближайшее время в деревне Матюшкино появится новая детская площадка с каруселью, качелью-качалкой и качелью для детей от 6 до 14 лет. Кроме того, здесь планируется отремонтировать игровой комплекс «Горка», а также построить новую песочницу, заменить скамейки для отдыха и покрасить беседку и забор.

О грандиозных планах по благоустройству рассказала корреспонденту «Красного маяка» активист ТОС «Наследие» Людмила Лесовая.

«В деревне Матюшкино до настоящего времени функционировала детская площадка», – рассказывает Людмила Лесовая.

По словам активистки, площадка была построена в 2011 году неравнодушными жителями деревни на собственные средства. Косметический ремонт производился в 2018 году, покрасили качели, беседку, полностью заменили и покрасили деревянное ограждение, отремонтировали детскую горку. Большую помощь материалами и краской при строительстве и ремонте детской площадки оказали индивидуальные предприниматели, проживающие на территории волости. Бюджетные финансовые средства не привлекались

Площадкой дети пользуются круглый год, отчего и было принято решение проект ТОС направить на создание лучших условий для детей. На реализацию проекта было выделено 200 тысяч рублей.

«Рядом с детской площадкой дети старшего возраста обустроили футбольное поле. Ворота детьми были сооружены самостоятельно. Наша задача помочь детям расти физически здоровыми и весёлыми. Молодое поколение необходимо поддержать и оказать помощь в замене футбольных ворот и установке турника», – подытожила Людмила Лесовая.