Луп Брусничник: что можно и нельзя делать в этот день

07:32, 05 сентября 2022, ПАИ

Память святого Луппа Солунского, который был слугой великомученика Димитрия Солунского, вспоминают православные христиане 5 сентября, сообщает calend.ru.

Луппу и самому было суждено стать мучеником: за проповедь христианства император Максимилиан приговорил его к смерти.

В народе день святого Луппа (на Руси его называли Лупом) получил название Брусничника.

К этому времени в лесах и на болотах поспевала брусника, поэтому все крестьяне, свободные от более серьёзных работ, брали туеса и корзины и шли по ягоды.

По зрелости брусники судили также о том, поспел ли овёс. Если ягоды уже налились соком и заалели, то с жатвой нужно было спешить.

Также к наступлению 5 сентября стоило поторопиться с уборкой льна. Крестьянки различали три стадии развития этого растения: две недели цветёт, четыре спеет, на седьмую семя летит. «На Лупа лён лупится», — говорили люди.

Смотрели в Лупов день на журавлей: если птицы потянулись на юг, зима придёт рано. В то же время если клин летит низко, то больших холодов не будет. А вот если журавли летят молча и быстро, нужно ожидать скорого ненастья.

Начинались первые заморозки. «Лупов мороз морозит нос», — шутили старики. И добавляли: «Лупенские морозы на овёс садятся, брусникой сластятся».

По приметам, в этот день нельзя приступать к новым делам, совершать важные перемены в работе или жизни. День больше подходит для рутинной деятельности. В этом случае всё пройдёт максимально комфортно.

