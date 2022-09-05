Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Луп Брусничник: что можно и нельзя делать в этот день

Память святого Луппа Солунского, который был слугой великомученика Димитрия Солунского, вспоминают православные христиане 5 сентября, сообщает calend.ru.

Луппу и самому было суждено стать мучеником: за проповедь христианства император Максимилиан приговорил его к смерти.

В народе день святого Луппа (на Руси его называли Лупом) получил название Брусничника.

К этому времени в лесах и на болотах поспевала брусника, поэтому все крестьяне, свободные от более серьёзных работ, брали туеса и корзины и шли по ягоды. 

По зрелости брусники судили также о том, поспел ли овёс. Если ягоды уже налились соком и заалели, то с жатвой нужно было спешить.

Также к наступлению 5 сентября стоило поторопиться с уборкой льна. Крестьянки различали три стадии развития этого растения: две недели цветёт, четыре спеет, на седьмую семя летит. «На Лупа лён лупится», — говорили люди.

Смотрели в Лупов день на журавлей: если птицы потянулись на юг, зима придёт рано. В то же время если клин летит низко, то больших холодов не будет. А вот если журавли летят молча и быстро, нужно ожидать скорого ненастья.

Начинались первые заморозки. «Лупов мороз морозит нос», — шутили старики. И добавляли: «Лупенские морозы на овёс садятся, брусникой сластятся».

По приметам, в этот день нельзя приступать к новым делам, совершать важные перемены в работе или жизни. День больше подходит для рутинной деятельности. В этом случае всё пройдёт максимально комфортно.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

05 сентября 2022

Минтруд подсчитал, сколько российских семей не могут взять ипотеку

05 сентября 2022

«Русское лето» с известными рок-группами устроят в Пскове
05 сентября 2022

Как улучшить работу псковского травмпункта, рассказал главврач областной больницы
05 сентября 2022

Евгений Панфёров: В России лучшая в мире вакцина от COVID-19
05 сентября 2022

Реорганизация пройдёт в Псковской областной клинической больнице
05 сентября 2022

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в эфир
05 сентября 2022

Горводоканал предупредил о возможном отключении воды на трёх улицах Пскова
05 сентября 2022

Северное сияние под Псковом сняли на видео

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...