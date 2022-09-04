Себежский видеограф сделал видео о работе сельхозпроизводства

22:51, 04 сентября 2022, ПАИ

Видео Владимира Бумакова о работе сельскохозяйственного производства в Себеже было опубликовано в традиционной рубрике «Таланты земли Себежской». Об этом сообщает газета «Призыв».

«Я не стал терять последние в этом году жаркие и безоблачно-солнечные часы настоящего лета и побывал в реальном горячем цеху Себежского края среди настоящих работяг, которые без малейшего пафоса кормят страну и каждый день обихаживают родную землю», – поделился с земляками видеограф.

Съемки проходили в условиях жары – в тени температура достигала + 32 градусов, но, несмотря на это, работники производства продолжали штурмовать поля своей гигантской техникой. Ведь главная задача – уборка урожая.

«Теперь их незаметный для большинства из нас труд на дальних себежских полях будет запечатлен в этих коротких кадрах. К сожалению, дефицит времени не позволил мне поснимать пируэты комбайнов, тракторов и машин больше, чем получилось», – прокомментировал видео Владимир Бумаков.