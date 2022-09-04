У берегов Латвии в море упал частный самолет

23:37, 04 сентября 2022, ПАИ

Частный самолёт Cessna, направлявшийся из Испании в Германию, разбился возле берегов Латвии. Его сопровождали военные самолёты НАТО, базирующиеся в Эстонии, сообщают РИА Новости.

По сообщениям ВВС Дании, их пилоты не смогли разглядеть экипаж, уверили, что за штурвалом никого не было. Вскоре частный лайнер потерял контроль и рухнул в море. Несмотря на это, СМИ сообщают, что на борту было 4 человека.

По предварительным данным, пилот небольшого частного самолета Cessna, упавшего в воскресенье в Балтийское море, потерял сознание, сообщило немецкое информагентство dpa.

Пилоты истребителей Испании и Франции, которые были подняты в воздух из-за небольшого самолета Cessna, не смогли разглядеть кого-либо на воздушном судне, которое затем потерпело крушение, пишет газета Bild.

По сообщению издания, самолет вылетел из Испании и должен был приземлиться в немецком Кельне/Бонне, однако после взлета на воздушном судне возникли проблемы, после чего связь с ним была потеряна.

Отмечается, что для того, чтобы проверить ситуацию на самолете, в воздух были подняты испанские и французские истребители, однако «пилоты не cмогли разглядеть людей ни в кабине пилота, ни в пассажирском салоне». Тем не менее, по информации таблоида, на борту находились четыре человека – пилот и мужчина с женой и дочерью.

Согласно изданию, на авиабазе в Ростоке в воздух поднимался по крайней мере один истребитель Eurofighter, однако ему тоже не удалось понять, «что происходит». Затем судно сопровождал датский истребитель F-16, пилоты которого стали свидетелями того, как самолет разбился у берегов Латвии.

Береговая охрана Швеции направила на место крушения спасательные самолеты, катера и вертолет. Обстоятельства выясняются.