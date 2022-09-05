Новую разметку нанесли на улице Рокоссовского в Пскове

08:28, 05 сентября 2022, ПАИ

Новую разметку нанесли на улице Рокоссовского перед перекрёстком с Рижским проспектом в сторону Гаражного проезда, сообщается в группе «Псков за рулём» в соцсети «ВКонтакте».

Разметка указывает разрешённые на перекрёстке направления движения по полосам.

«Теперь прямо можно [ехать. — ПАИ] с крайней левой и со второй полосы. Помимо того, что она не соответствует знакам, непонятно, как будут делить полосу после перекрёстка, так как там одна полоса, а проезжать теперь можно с двух…» — отметили в группе.