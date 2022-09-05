Северное сияние под Псковом сняли на видео

08:54, 05 сентября 2022, ПАИ

Северное сияние в небе над Псковской областью снял фотограф-любитель Михаил Прохоренко. Видео он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он уточнил, что запечатлеть полярное сияние ему удалось вчера в деревне Кусва между 22:30 и 23:30. «Снято на смартфон. Жаль, что было облачно, так как из-за туч [на видео. — ПАИ] потом очень неслабый свет пробивался...» — рассказал астролюбитель.

Отметим, что Михаил Прохоренко довольно часто размещает на своей странице фото и видео звёздного неба. Так, в марте ему удалось заснять сильное северное сияние в деревне Пески Псковского района, а в апреле он поделился с подписчиками таймлапсом со слабым северным сиянием в небе над Псковским районом.