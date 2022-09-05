Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Специалисты сохранят отделку стен церкви Псково-Печерского монастыря

Специалисты планируют сохранить художественную отделку стен Лазаревской церкви XIX века Псково-Печерского монастыря, сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

В помещении с коробовым сводом выполнены росписи оштукатуренных стен. Живопись запечатлели на фотографиях 1962 года: на стенах церкви изображены канонические фигуры святых и сюжеты из их жизни. Также в храме находятся резной иконостас и иконы, тоже нуждающиеся в реставрации и консервации.

Лазаревская церковь построена при архимандрите Петре (Можайском) над ручьём Каменец рядом с Кровавым путём. Фасад, обращённый к Успенскому собору, в настоящее время сильно искажён поздними пристройками. В церкви в разное время размещались архирейский дом, свечной завод, лазарет, монастырская богадельня, библиотека.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

05 сентября 2022

«Русское лето» с известными рок-группами устроят в Пскове
05 сентября 2022

Специалисты сохранят отделку стен церкви Псково-Печерского монастыря
05 сентября 2022

Псков получит допсредства на завершение работ по сохранению культурного наследия
04 сентября 2022

Футбольный матч состоялся в поселке Белорусский Пыталовского района
04 сентября 2022

Себежский видеограф сделал видео о работе сельхозпроизводства

04 сентября 2022

ВИДЕО Главной темой очередного выпуска «Тема недели» стало первое сентября

04 сентября 2022

Астрономы-любители запечатлели Млечный путь над Островом
04 сентября 2022

Лучшие творческие коллективы Витебской области выступают в Пскове


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...