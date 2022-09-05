Специалисты сохранят отделку стен церкви Псково-Печерского монастыря

08:56, 05 сентября 2022, ПАИ

Специалисты планируют сохранить художественную отделку стен Лазаревской церкви XIX века Псково-Печерского монастыря, сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

В помещении с коробовым сводом выполнены росписи оштукатуренных стен. Живопись запечатлели на фотографиях 1962 года: на стенах церкви изображены канонические фигуры святых и сюжеты из их жизни. Также в храме находятся резной иконостас и иконы, тоже нуждающиеся в реставрации и консервации.

Лазаревская церковь построена при архимандрите Петре (Можайском) над ручьём Каменец рядом с Кровавым путём. Фасад, обращённый к Успенскому собору, в настоящее время сильно искажён поздними пристройками. В церкви в разное время размещались архирейский дом, свечной завод, лазарет, монастырская богадельня, библиотека.