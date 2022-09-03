В Псковской области планируют отказаться от проведения бесплатных фестивалей

09:45, 05 сентября 2022, ПАИ

В Псковской области планируют отойти от практики проведения бесплатных культурных мероприятий и ввести символическую плату. Об этом рассказала председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева в эфире передачи «Псковский телеграм Online».

Как пояснила Ольга Тимофеева, дело в том, что псковичи разбирают бесплатные пригласительные и не приходят на мероприятие, как, например, было с хоровым фестивалем, который проходил на этих выходных. В следующем году он состоится 24 мая, уточнила руководитель комитета.

«Псковичи разбирают пригласительные билеты, а потом не приходят. Видимо, придётся отходить от бесплатных мероприятий и вводить хотя бы символическую плату», – сказала Ольга Тимофеева.