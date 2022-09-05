В России ужесточат требования для получения прав категории D

09:59, 05 сентября 2022, ПАИ

Законопроект, который предполагает ряд поправок, ужесточающих требования к получению водительских прав категории D, собирается принять нижняя палата парламента в сентябре, пишет газета «Известия».

Категория D позволяет управлять пассажирскими видами транспорта с количеством мест от девяти и более человек. Новые предложения гласят, что получить эту категорию можно будет только при наличии других категорий, также человек должен иметь стаж вождения не менее 12 месяцев.

«В 2021 году из-за нарушений правил дорожного движения водителями автобусов совершено 3 464 ДТП. В таких ДТП погибло 166 и ранено 5 325 человек, при этом число погибших увеличилось на 3,1 %», – говорится в документе.

Изменения будут касаться и людей, решивших получить водительское удостоверение после того, как их поймали за рулём в нетрезвом виде. Для таких водителей установят запрет на допуск к сдаче экзаменов по управлению автомобилем до истечения срока наказания. Согласно законодательству, он составляет не менее двух лет.

Также нововведения ждут лиц с иностранными водительскими удостоверениями. Предлагается признавать недействительными зарубежные документы спустя шесть месяцев после того, как их владелец получил вид на жительство в РФ или российский паспорт. Получается, что иностранцам придётся вновь сдавать экзамены и выучить местные правила дорожного движения. Это позволит снизить количество аварий на дорогах, предполагают авторы инициативы.