На российско-латвийской границе у водителя грузового автомобиля в рюкзаке обнаружена и изъята марихуана

09:57, 05 сентября 2022, ПАИ

Сотрудники Псковской таможни на таможенном посту МАПП «Бурачки» обнаружили в кабине грузовика свёрток с марихуаной и уже использованное приспособление для её употребления. Автомобиль следовал из Латвии в Россию.

Водитель пояснил, что принадлежащее ему вещество растительного происхождения он приобрёл в Испании для личного употребления, сообщает Псковская таможня.

Экспертиза показала, что исследуемое вещество коричнево-зелёного цвета, находящееся в свёртке и контейнере, является наркотическим средством – каннабисом (марихуаной). Общая масса наркотика в высушенном состоянии – 1,61 грамма.

– Марихуана включена в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, и отнесена к наркотическим средствам, оборот которых в Российской Федерации запрещён. Иностранный гражданин, уличённый в контрабанде наркотических веществ, понесёт наказание в соответствии с законодательством Российской Федерации, – отметил заместитель начальника таможни Андрей Горяченок.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).

Справка: незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации (таможенную границу ЕАЭС) наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров (в том числе в виде лекарств и биологически активных добавок) может быть квалифицировано как преступление, предусмотренное статьёй 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров). Данная статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб. либо в размере дохода осуждённого за период до 5 лет».