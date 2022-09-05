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Общество

Минтруд подсчитал, сколько российских семей не могут взять ипотеку

Минимум 40 % семей в РФ не могут взять ипотеку, в том числе льготную. Об этом сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

«Безусловно, ипотечное кредитование — способ улучшения жилищных условий, очень комфортный и понятный для ряда семей, особенно при условии, что у нас действует льготная семейная ипотека, сельская ипотека, дальневосточная ипотека. Все эти ипотеки в конечном счёте характеризуются сниженной процентной ставкой… Но, даже по самым оптимистичным оценкам, минимум 40 % семей не имеют возможности никакую ипотеку оформить», — рассказала она на Восточном экономическом форуме, передаёт агентство «Прайм».

При этом в ряде случаев ипотека может быть сдерживающим фактором рождаемости. Долгосрочные финансовые обязательства могут войти в противоречие с решением семьи завести очередного ребёнка, отметила Ольга Баталина.

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