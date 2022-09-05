Семь лет колонии получил стружанин за попытку убить знакомую

10:07, 05 сентября 2022, ПАИ

К уголовной ответственности за покушение на убийство привлекли жителя Струг Красных. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Суд установил, что в апреле этого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со знакомой. После этого он взял кухонный нож и ударил один раз женщину в шею, причинив тем самым тяжкий вред здоровью опасный для жизни.

Стругокрасненский районный суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство) и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда пока не вступил в законную силу, уточнили в пресс-службе.