Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 11 млн рублей от банка получит ПсковГУ по решению суда

Фото: Depositphotos

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд города Вологды отменил решение Арбитражного суда Псковской области о взыскании с Псковского государственного университета в пользу публичного акционерного общества «Меткомбанк» 36 888 575 рублей 37 копеек основного долга и 156 372 рублей расходов на уплату государственной пошлины.
 
В результате суд постановил отказать «Меткомбанку» в удовлетворении заявленных требований к ПсковГУ и взыскать 11 993 201 рубль неустойки, начисленной за просрочку выплаты суммы банковской гарантии за период с 6 июля 2020 года по 30 марта 2021 года, а также 82 966 рублей в возмещение расходов на уплату государственной пошлины за рассмотрение дела в суде первой инстанции и 3 000 рублей за рассмотрение апелляционной жалобы.
 
В остальной части решение Арбитражного суда Псковской области от 21 апреля этого года по делу остаётся без изменений.
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

05 сентября 2022

Очистные сооружения в Гдове реконструируют
05 сентября 2022

Губернатор остался доволен ремонтом дороги Гдов – Брагино

05 сентября 2022

Ещё один человек скончался от COVID-19 в Псковской области
05 сентября 2022

Более 30 тысяч россиян вылечились от COVID-19 за сутки
05 сентября 2022

Самым цитируемым СМИ Псковской области в августе стало ПАИ
05 сентября 2022

Дизайнерская коллекция студенток ПсковГУ появилась на страницах модного журнала
05 сентября 2022

Минобороны РФ заинтересовалось «Одуванчиком»
05 сентября 2022

Лидером по индексу цитируемости снова стал «Первый Псковский»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...