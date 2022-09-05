Более 11 млн рублей от банка получит ПсковГУ по решению суда

10:53, 05 сентября 2022, ПАИ

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд города Вологды отменил решение Арбитражного суда Псковской области о взыскании с Псковского государственного университета в пользу публичного акционерного общества «Меткомбанк» 36 888 575 рублей 37 копеек основного долга и 156 372 рублей расходов на уплату государственной пошлины.

В результате суд постановил отказать «Меткомбанку» в удовлетворении заявленных требований к ПсковГУ и взыскать 11 993 201 рубль неустойки, начисленной за просрочку выплаты суммы банковской гарантии за период с 6 июля 2020 года по 30 марта 2021 года, а также 82 966 рублей в возмещение расходов на уплату государственной пошлины за рассмотрение дела в суде первой инстанции и 3 000 рублей за рассмотрение апелляционной жалобы.

В остальной части решение Арбитражного суда Псковской области от 21 апреля этого года по делу остаётся без изменений.