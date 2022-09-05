Опубликована программа 29-го Пушкинского театрального фестиваля

10:54, 05 сентября 2022, ПАИ

29-й Пушкинский театральный фестиваль пройдёт в Пскове с 20 по 26 сентября. 20 и 21 сентября программу откроет спектакль Александринского театра «Товарищ Кисляков» — лучший драматический спектакль России малой формы, по версии Национальной театральной премии «Золотая маска» в сезоне 2020-2021 годов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В ранее заявленную афишу были внесены незначительные корректировки, продажи билетов на мероприятия возобновлены. Программа фестиваля дополнена двумя концертами джазового ансамбля «ВолковТрио» (Санкт-Петербург). Псковский театр драмы представит зрителям одну из последних премьер — спектакль «Дядя Ваня». В рамках театрального фестиваля не состоится показ спектакля «Колымские рассказы», деньги за билеты будут возвращены зрителям.

Жемчужинами программы XXIX Пушкинского театрального фестиваля станут два спектакля, признанные Национальной театральной премией «Золотая маска» лучшими спектаклями страны, — «Преступление и наказание» Константина Богомолова и «Товарищ Кисляков» Андрея Калинина.

20 и 21 сентября на большой сцене Псковского театра драмы пройдут показы спектакля Александринского театра «Товарищ Кисляков» (режиссёр — Андрей Калинин), на который непросто достать билеты в Петербурге: зрители выкупили все места даже на октябрьский спектакль. В ушедшем сезоне спектакль был выдвинут на соискание высшей театральной награды страны — премии «Золотая маска» в пяти номинациях и признан лучшим спектаклем малой формы в драме. «Товарищ Кисляков» — сценическая версия полузабытого романа советского писателя Пантелеймона Романова. В спектакле заняты ведущие актёры александринской труппы.

Спектакль «Товарищ Кисляков» (Александринский театр) будет показан в Псковском театре драмы 20 и 21 сентября. Подробности и билеты.

23 сентября зрителей Пушкинского театрального фестиваля приглашают на спектакль Константина Богомолова «Преступление и наказание», в 2020 году получивший премию «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль в драме, малая форма» и выдвинутый на соискание премии ещё в семи номинациях. Константин Богомолов — один из ведущих театральных режиссёров России, художественный руководитель Театра на Бронной. В спектакле заняты замечательные артисты: Дмитрий Лысенков, Александр Новиков (Театр им. Ленсовета), Марина Игнатова (БДТ им. Товстоногова), Валерий Дегтярь (БДТ им. Товстоногова) и др.

Гастроли этого спектакля вызвали ажиотаж у псковской публики, и все билеты разошлись ещё в начале августа.

Спектакль «Преступление и наказание» петербургского театра «Приют комедианта» будет показан на сцене Псковского театра драмы 23 сентября. Подробности и билеты.

24 и 25 сентября представится случай услышать в Пскове джазовую импровизацию легендарного «ВолковТрио». Авангардный ансамбль из Петербурга (Владимир Волков, Святослав Курашов и Денис Сладкевич) играет смелый альтернативный джаз, обескураживая своей манерой исполнения. Исполнители балансируют между импровизационной и композиторской музыкой, черпая вдохновение в современном джазе, этнических культурах, арт-роке и других стилях, часто далёких друг от друга.

Концерты пройдут в буфете Псковского театра драмы, количество билетов ограничено. Подробности и билеты.

25 сентября Пушкинский театральный фестиваль принимает на своей сцене Воронежский театр юного зрителя со спектаклем «Последняя жертва».

Приключенческая комедия Островского решена режиссёром Анатолием Ледуховским в необычной стилистике кинематографического нуара. Анатолий Ледуховский — режиссёр спектаклей в театрах России, Швеции и Германии, лауреат премии им. Сальво Рандоне Национального фестиваля итальянского театра, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», обладатель уникального режиссёрского почерка.

Спектакль «Последняя жертва» Воронежского ТЮЗа будет показан на сцене Псковского театра драмы 25 сентября. Подробности и билеты.

26 сентября Псковский театр драмы представит зрителям Пушкинского театрального фестиваля одну из последних премьер — спектакль «Дядя Ваню» Чехова в постановке Павла Зобнина. Павел Зобнин — приверженец русского психологического театра «по Станиславскому»: вместе с актёрами подробно разбирает пьесу, попутно обращаясь к биографии и другим произведениям Чехова, задаёт неожиданные вопросы, ищет свежие и не штампованные решения и образы. У тех, кто помоложе, на спектакле появится шанс увидеть живого, а не томно-манерного Чехова. Те, кто постарше, вряд ли останутся равнодушными к горестным метаниям героев, однажды осенью в деревне вдруг осознавших, что их жизнь была напрасна.

Спектакль «Дядя Ваня» будет показан 26 сентября на большой сцене Пушкинского театра. Подробности и билеты.

Ещё одним событием фестиваля по традиции станет открытие выставки в галерее «Цех». Её героиней станет Марина Азизян, выдающаяся художница театра и кино.

Пушкинский театральный фестиваль пройдёт в Пскове в 29-й раз. C 1994 года фестиваль является значимым событием культурного календаря не только города, но и всей театральной России. В Псков на время фестиваля приезжают театралы из Петербурга, Москвы и других городов России, маститые критики.

Официальный сайт мероприятия здесь.