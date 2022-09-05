Выплаты пострадавшим на производстве будут назначать на следующий день

11:03, 05 сентября 2022, ПАИ

Выплаты пострадавшим на производстве смогут назначать уже на следующий день после происшествия. Об этом заявила заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

«Выплаты пострадавшим на производстве в РФ смогут назначаться на следующий день, а не по итогам расследования», – цитирует Татьяну Голикову РИА Новости.

Ранее процесс выплат был более долгосрочным в связи с ожиданием итогов рассмотрения дела в суде.