Выплаты пострадавшим на производстве будут назначать на следующий день
Выплаты пострадавшим на производстве смогут назначать уже на следующий день после происшествия. Об этом заявила заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.
«Выплаты пострадавшим на производстве в РФ смогут назначаться на следующий день, а не по итогам расследования», – цитирует Татьяну Голикову РИА Новости.
Ранее процесс выплат был более долгосрочным в связи с ожиданием итогов рассмотрения дела в суде.
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