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Общество

В псковской Росгвардии работает пункт отбора на военную службу по контракту

В региональном управлении Росгвардии работает пункт отбора на военную службу по контракту, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы проводят отбор мужчин, прошедших военную службу по призыву, для комплектования должностей сержантов и солдат войсковой части в посёлке Лебяжье Ленинградской области с заключением краткосрочных контрактов на срок от 6 до 12 месяцев.

Граждане, заключившие контракт, будут обеспечены денежным довольствием от 150 тысяч рублей в месяц. Военнослужащим предоставляются социальные гарантии и компенсации в соответствии с законодательством РФ.

Пункт отбора на военную службу находится в Пскове на улице Николая Васильева, 77. Подробности можно узнать по телефону (8 8112) 73-43-13.

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