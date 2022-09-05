В псковской Росгвардии работает пункт отбора на военную службу по контракту

10:56, 05 сентября 2022, ПАИ

В региональном управлении Росгвардии работает пункт отбора на военную службу по контракту, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы проводят отбор мужчин, прошедших военную службу по призыву, для комплектования должностей сержантов и солдат войсковой части в посёлке Лебяжье Ленинградской области с заключением краткосрочных контрактов на срок от 6 до 12 месяцев.

Граждане, заключившие контракт, будут обеспечены денежным довольствием от 150 тысяч рублей в месяц. Военнослужащим предоставляются социальные гарантии и компенсации в соответствии с законодательством РФ.

Пункт отбора на военную службу находится в Пскове на улице Николая Васильева, 77. Подробности можно узнать по телефону (8 8112) 73-43-13.