Более двух миллионов рублей перевели псковичи мошенникам
Псковичи вновь стали жертвами дистанционных мошенников и обратились за помощью в полицию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денег с банковского счёта злоумышленники завладели денежными средствами на общую сумму свыше двух миллионов рублей.
В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.
В ведомстве призвали жителей региона не доверять неизвестным собеседникам и не переводить деньги после телефонного общения.
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