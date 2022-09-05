Более двух миллионов рублей перевели псковичи мошенникам

11:13, 05 сентября 2022, ПАИ

Псковичи вновь стали жертвами дистанционных мошенников и обратились за помощью в полицию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денег с банковского счёта злоумышленники завладели денежными средствами на общую сумму свыше двух миллионов рублей.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

В ведомстве призвали жителей региона не доверять неизвестным собеседникам и не переводить деньги после телефонного общения.