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Широка страна моя родная. Главные события месяца глазами экспертов. Август-2022

Мы неслучайно вынесли в заголовок строчку из известной песни. События прошедшего месяца как нельзя лучше описываются именно этими словами. Расширение логистических возможностей Псковской области, жители со всей страны, приехавшие в гости на мероприятия в регионе, широкое празднование Дня Государственного флага — это только малая часть произошедшего в августе 2022 года.

ТОП-5

5-е место. Фестиваль исторической реконструкции «Ледовое побоище» в Самолве

Ещё меньше года назад никто не верил, что даже после открытия мемориала «Князь Александр Невский и его дружина» в Самолву поедут люди: далеко, дорога так себе.

Но дорогу привели в порядок, а мемориал в Самолве второй раз за лето стал местом проведения масштабных мероприятий, которые массовостью зрителей срамят даже самые оптимистичные прогнозы. В августе здесь состоялся фестиваль исторической реконструкции «Ледовое побоище», на который приехало посмотреть более 7 тысяч человек. Кажется, это самое большое число зрителей за всю историю фестиваля.

По большому счёту мы в очередной раз наблюдаем, как на наших глазах в Псковской области родилась ещё одна точка притяжения, локация для масштабных мероприятий и событий. Конечно, они не появляются сами собой, за этим стоит большой труд. И чтобы сохранить точку притяжения, развить её, для этого тоже нужна планомерная работа и наполнение содержанием, смыслами. В противном случае интерес может быстро угаснуть — такое в истории Псковской области мы наблюдали уже неоднократно.

4-е место. Флешмоб в Пскове в День Государственного флага России

Флешмобами нынче никого не удивишь. Но тут удивили! В областном центре поставили рекорд, развернув полотнище российского флага длиной 2 115 метров, который держали более семи тысяч человек! Флешмоб закончился концертом на набережной Великой.

Не покривим душой, если скажем, что так весело и душевно День Государственного флага России в Пскове не отмечали давно. Индикатором интереса и успешности флешмоба и праздника хорошо служит не количество публикаций в СМИ, а число постов обычных людей в социальных сетях — и тут оно зашкаливало. И ладно бы посты размещались только на страницах, как говорят, официальных лиц — нет, сообщения публиковали простые горожане. «Когда флаг общий, буквально общий, то это действительно объединяет. Даже завораживает!» — написал один из участников флешмоба.

3-е место. Дети из Бериславского района приехали на отдых в Псковскую область

Псковская область продолжает оказывать шефскую помощь Бериславскому району Херсонской области. Большая часть этой помощи остаётся за пределами внимания журналистов: это повседневная рутинная и тяжёлая работа по налаживанию мирного быта под огнём боевиков ВСУ.

Наш коллега, член Общественной палаты России Александр Малькевич, уже несколько месяцев работает на освобождённых территориях Украины. «Новокаховский, Бериславский районы — самые опасные места сейчас в Херсонской области, потому что укрофашисты по этим территориям бьют прицельно, по городам, посёлкам, сознательно разрушая мирную инфраструктуру. Я же вижу, как многие регионы шефствуют. Они действительно оказывают помощь, но настолько искренне и с душой, как псковичи, наверное, по пальцам одной руки можно посчитать регионы, которые так вкладываются в подшефные районы на освобождённых территориях. Это дорогого стоит», — рассказал он.

А во второй половине августа целая группа детей из Берислава отдохнула в оздоровительных лагерях Псковской области. Взрослые постарались сделать так, чтобы ребята максимально быстро пришли в себя и чтобы им не докучали лишними расспросами.

2-е место. Работа федерального молодёжного историко-культурного форума «Истоки»

Наши эксперты в предыдущих «Главных событиях месяца» неоднократно отмечали, что Псковская область как-то незаметно стала площадкой для целого ряда федеральных проектов и мероприятий. За незаметностью на самом деле стоит кропотливая работа главы региона и регионального правительства с Правительством России.

Открывшийся в Печорах форум «Истоки» стал возможным благодаря сложившимся векторам усилий Росмолодёжи, правительства Псковской области и Псковской митрополии Русской православной церкви.

По сути, двухмесячный форум «Истоки», который включает в себя последовательную работу почти десятка разнонаправленных смен, от «Школы историков» до «Школы волонтёров культуры», — это альтернатива «Тавриде», которая проводится уже несколько лет.

«Истоки» для Псковской области важны не только тем, что они проводятся здесь, а тем потенциалом развития местной инфраструктуры, который они придадут Печорам и Самолве.

Форум проводится по поручению президента России Владимира Путина, и приезд первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенка только подчеркнул статус мероприятия. К слову, за лето это уже второй визит Кириенко в Псковскую область.

1-е место. Губернатор Михаил Ведерников заявил об открытии авиасообщения Псков – Казань

Открытие любого нового направления в авиасообщении Пскова с остальной страной всегда вызывало повышенный интерес и у жителей региона, и у наших экспертов. Тем более в этом году это первый новый авиамаршрут из псковского аэропорта.

Губернатор Михаил Ведерников ещё на самом старте своей работы в регионе подчёркивал, что необходимо «раскрывать» Псковскую область с точки зрения транспортного сообщения, иначе о каком развитии экономики можно говорить, если инвесторы могут добраться в Псков только поездом или на машине. Что уж говорить о туристах.

Новые времена добавили новые аргументы в пользу «раскрытия» региона. Логика развития внутреннего туризма подсказывала, что сейчас прекрасный шанс для того, чтобы привлечь в Псковскую область новые потоки гостей. И не только из привычных Москвы или Санкт-Петербурга. Чем прямее дорожка до Пскова, минующая различные транзитные узлы, тем больше шансов, что до нас доберётся турист. Это правило работает и в обратную сторону: псковичи смогут посетить и увидеть больше мест в России, если им не надо будет сперва ехать в Москву или Питер, а уж оттуда лететь ещё куда-то.

«Открытие авиасообщения по маршруту Псков – Казань — настоящая находка для развития внутреннего туризма. И в Пскове, и в Казани есть что посмотреть, и теперь есть прекрасная возможность и в составе тургрупп и просто «дикарём» слетать друг к другу в гости», — отмечает один из экспертов ПАИ, работающий в туротрасли.

«Это большой новый туристический рынок для Пскова. После заявления Михаила Ведерникова стал обращать внимание, что Казани в нашей жизни и так было довольно много (например, сеть автозаправок, работающих в Псковской области). Хочется, чтобы и Псков заявил о своём присутствии в Татарстане», — говорит другой эксперт.

К слову, есть и ещё один плюс новой дороги в Казань: это межвузовский обмен и возможность будущим абитуриентам рассматривать для своего поступления вузы Псковской области и Татарстана. Тем более что прецеденты уже есть.

Кстати, в следующую субботу авторская программа «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский» будет посвящена развитию транспортного сообщения региона. Поговорим и о первых состоявшихся между Псковом и Казанью авиарейсах.

Главные события месяца глазами экспертов. Август-2022

ТОП-10

1. Губернатор Михаил Ведерников заявил об открытии авиасообщения Псков – Казань (9,5).

2. Работа федерального молодёжного историко-культурного форума «Истоки» (9).

3. Дети из Бериславского района приехали на отдых в Псковскую область (8,6).

4. Флешмоб в Пскове в День Государственного флага России (7).

5. Фестиваль исторической реконструкции «Ледовое побоище» в Самолве (6,8).

6. Музыкальный фестиваль Crescendo в Пскове (6,6).

7. Создание Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии (5).

8. Работа кадрового лифта: победителю проекта «Лучший муниципальный служащий» предложена должность первого замглавы регионального комитета по ЖКХ (4,5).

9. Соревнования по плаванию на открытой воде SwimCup 2022 прошли на Великой в Пскове (4).

10. Концерт Первого Всероссийского тура в поддержку внутреннего туризма «Хороша Родная!» (3,8).

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