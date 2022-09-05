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Общество

Взрыв произошёл возле посольства России в Афганистане, есть пострадавшие

Взрыв произошёл возле посольства России в городе Кабуле (Афганистан). От 15 до 20 человек могли пострадать или погибнуть, сообщает издание «Лента.ру».

По данным источника, взрыв произошёл, когда российский дипломат вышел, чтобы объявить имена претендентов на получение визы.

Сторонники правительства, сформированного радикальным движением «Талибан» (запрещённая на территории РФ террористическая организация), открыли по террористу огонь, сообщает арабский телеканал Al Arabiya.

 

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