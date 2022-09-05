Ещё один человек скончался от COVID-19 в Псковской области

12:30, 05 сентября 2022, ПАИ

Ещё один человек скончался от коронавируса в Псковской области. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 1 897 человек. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.

Всего в Псковской области коронавирусом заразился 116 681 человек, 112 811 пациентов выздоровело.

Отметим, что новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.