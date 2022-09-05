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Общество

В Себежском районе после капремонта открылась Сосновоборская средняя школа

В Себежском районе после капремонта открылась Сосновоборская средняя школа, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по образованию Псковской области.
 
В рамках проекта «Модернизация школьных систем образования Псковской области» в школе заменили кровлю, установили стеклопакеты, отремонтировали полы, в коридорах и фойе уложили плитку, произвели замену входных дверных групп и дверей в классные комнаты, отремонтировали санузлы, обновили мебель в классах.

В последние годы в школе обновилась и материальная база: в 2019 году отремонтирован спортивный зал, в 2020 году открыты кабинеты в рамках проекта «Цифровая образовательная среда», в 2021 году создан центр «Точка роста». 

В этом году школа отмечает 60-летний юбилей. В 2022/2023 учебном году в образовательном учреждении будет учиться 165 детей.

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