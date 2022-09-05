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Губернатор остался доволен ремонтом дороги Гдов – Брагино

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе поездки в Гдовский район проконтролировал качество ремонта участка дороги Гдов – Брагино. Фрагмент шоссе протяжённостью 2,4 км был приведён в нормативное состояние в рамках мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» и введён в эксплуатацию в конце августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

На объекте выполнены работы по замене асфальтобетонного покрытия, восстановлению и укреплению обочин и виражей. Приведены в порядок пересечения и примыкания, а также сделан монтаж водопропускных труб. Кроме того, подрядчик отремонтировал автобусные остановки, установил новый павильон, привёл в порядок заездные карманы, посадочные площадки с пандусами и тротуарами. В целях обеспечения безопасности дорожного движения были смонтированы сигнальные столбики и нанесена дорожная разметка.

По дороге курсируют муниципальные и междугородние автобусные маршруты, а также осуществляется подвоз школьников в образовательные учреждения района. Михаил Ведерников положительно оценил качество ремонта дорожного участка. Он также поручил врио председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславу Стармолотову продолжить обновление трассы до Гдова и контролировать качество выполнения работ.

При осмотре дорожного объекта присутствовали председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, советник губернатора Псковской области на общественных началах по вопросам развития местного самоуправления Алексей Васильев и другие приглашённые.

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