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Общество

Очистные сооружения в Гдове реконструируют

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время рабочей поездки 5 сентября осмотрел очистные сооружения в Гдове. В ближайшее время здесь пройдёт реконструкция, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Очистные построены в 1973 году и с тех пор износились более чем на 50 %. Сейчас качество очистки сточных вод находится не на должном уровне: это связано и с неверным выбором метода очистки. 

В 2020 году принято решение о реконструкции сооружения, тогда же подготовлена необходимая документация. Планируется полностью реконструировать сооружения, после чего демонтировать старые баки.

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