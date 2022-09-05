Очистные сооружения в Гдове реконструируют

12:36, 05 сентября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время рабочей поездки 5 сентября осмотрел очистные сооружения в Гдове. В ближайшее время здесь пройдёт реконструкция, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Очистные построены в 1973 году и с тех пор износились более чем на 50 %. Сейчас качество очистки сточных вод находится не на должном уровне: это связано и с неверным выбором метода очистки.

В 2020 году принято решение о реконструкции сооружения, тогда же подготовлена необходимая документация. Планируется полностью реконструировать сооружения, после чего демонтировать старые баки.