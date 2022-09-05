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Общество

Более 250 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

116 933 человека заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области. За последние сутки COVID-19 подтвердили у 252 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Выздоровело 112 913 пациентов (за сутки – 102), умерло 1 897 инфицированных COVID-19 человек.

Отметим, что новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.

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