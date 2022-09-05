Незаконный вылов рыбы пресекли в Невельском районе
Факт незаконной добычи рыбы выявили полицейские и представители рыбоохраны в Невельском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
3 сентября в акватории озера Усвай вблизи деревни Мосеево безработный житель Невеля с помощью сетей незаконно ловил рыбу – лещей, окуней, судаков и другие виды. Всего у мужчины изъяли 523 особи рыбы, четыре рыболовные сети и лодку с вёслами.
В настоящее время устанавливается причиненный ущерб и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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