Незаконный вылов рыбы пресекли в Невельском районе

13:46, 05 сентября 2022, ПАИ

Факт незаконной добычи рыбы выявили полицейские и представители рыбоохраны в Невельском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

3 сентября в акватории озера Усвай вблизи деревни Мосеево безработный житель Невеля с помощью сетей незаконно ловил рыбу – лещей, окуней, судаков и другие виды. Всего у мужчины изъяли 523 особи рыбы, четыре рыболовные сети и лодку с вёслами.

В настоящее время устанавливается причиненный ущерб и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.