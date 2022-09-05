«Диктант Победы» написала глава Псковского района

14:03, 05 сентября 2022, ПАИ

Глава Псковского района Наталья Фёдорова приняла участие в акции «Диктант Победы» на площадке Писковской средней общеобразовательной школы. Акция прошла 3 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации.

Диктант проводился в формате тестирования. За 45 минут участники ответили на 25 вопросов: 20 общефедеральных и пять – регионального значения. Вопросы для экзамена подготовили эксперты Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и Российского гуманитарного госуниверситета.

Отметим, что «Диктант Победы» – это международная историческая акция, позволяющая гражданам России и других государств проверить свои знания о Великой Отечественной войне. Цель акции – сохранить память о годах войны и повысить историческую грамотность участников диктанта.