До +17 градусов ожидается в Псковской области 6 сентября
6 сентября в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура по области: ночью +0…+5 градусов, утром местами заморозки на почве и в воздухе до -1 градуса, днем +12...+17 градусов.
Атмосферное давление выше нормы.
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