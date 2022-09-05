До +17 градусов ожидается в Псковской области 6 сентября

14:16, 05 сентября 2022, ПАИ

6 сентября в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура по области: ночью +0…+5 градусов, утром местами заморозки на почве и в воздухе до -1 градуса, днем +12...+17 градусов.

Атмосферное давление выше нормы.