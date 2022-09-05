Великолучане рассказали о создании судна в виде дракона для парада плавсредств

14:31, 05 сентября 2022, ПАИ

Участники парада оригинальных плавательных средств в Великих Луках в День города рассказали, как создавали своё судно в виде дракона СоКро, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Создатели этого судна – Сергей Ионов и Константин Сидоров – не просто скрепили вместе разные материалы, которые были у них под рукой, они придумали целую легенду для своего небольшого водного путешествия. Сергей и Константин являются организаторами клуба LukiSup и на протяжении двух лет продвигают культуру sup-бординга в Псковской области.

Как рассказали участники заплыва, идея родилась неспроста, так как часть sup-туров проходит по озеру Сорито, с которым связана красивая легенда о некоем существе, обитающем в системе семи озер.



«Легенда эта родилась еще при Екатерине Второй, когда земли вокруг Сорито, Некро, Сокото и Псово населяли рыбаки, – рассказал Сергей Ионов. – Местные жители стали обращать внимание на то, что их улов частенько поглодан, а сети порваны. Стали выяснять, в чем же дело, и в итоге обнаружили существо, обитающее в водах семи озер. В простонародье ему дали имя Сердцеедка, так как в тех краях было озеро, по форме похожее на сердце. Вопросом заинтересовались различные ученые, и впоследствии назвали пресмыкающееся СоКро. Во всех семи озерах, кроме Сердца (дом существа) и озера Некро (финно-угорское название), есть две повторяющиеся буквы: «С» и «О». Взяли две буквы «С, О» и к ним добавили последний слог озера НеКРО – «Кро», вот так и появилось чудовище СоКро».



«Если выплыть с озера Сорито и пройти по восточной системе озер, через Шипулинские пруды, мы попадем в Купуй, где недалеко протекает река Ловать. Наша задумка состояла в том, что мы с Константином «попросили» СоКро с Купуйского озера переползти ненадолго в Ловать и показаться жителям, чтобы они тоже знали такую красивую легенду», – пояснил Сергей.



По условиям конкурса участникам заплыва нельзя было использовать моторы, только собственную силу – любые отталкивающие приспособления. Так как СоКро достаточно массивный зверь, весел было бы недостаточно, поэтому Сергей и Константин применяли шесты. Для этого они забрались на сконструированные «лапы» чудища с двух сторон. Плавучесть у судна оказалась хорошая, так как снизу был сварен металлический каркас, в который конструкторы вставили бочки.



«Для создания СоКро мы использовали все, что было в гараже: дерево, ДСП, картон, веревки и саморезы. А дальше подсказала фантазия. Кстати, голову дракона мы создали из картона, а в финале обтянули конструкцию тканью», – поделился некоторыми деталями Константин Сидоров.



По решению жюри «чудище» заняло третье место.