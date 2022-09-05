Эксперт дал совет по защите от автомошенников

14:50, 05 сентября 2022, ПАИ

С июля в России активизировались автомошенники, которые под видом предоставления услуг по перегону автомобилей из других стран выманивали деньги у покупателей, сообщает радио Sputnik.

Схема выглядит максимально просто, мошенники заводят фейковые аккаунты в соцсетях или создают сайты, где предлагают приобрести автомобиль из-за рубежа по привлекательной цене. Затем они просят перевести своих клиентов залог за машину и перестают выходить на связь.

О том, как не попасться на уловки мошенников, рассказал вице-председатель комитета по защите прав автовладельцев Александр Холодов.

Чтобы не стать жертвой автомошенников, нужно внимательно изучить отзывы о работе компании, которая предлагает пригнать автомобиль из-за рубежа. Также эксперт советует слушать сарафанное радио: «Если вы хотите заказать автомобиль, чтобы его вам пригнали из-за рубежа, то поспрашивайте знакомых. Доверяйте словам тех, кто уже так заказывал машину, кто имеет успешный опыт, а не тем, кто в интернете предлагает золотые горы и сказочные цены на странице, которая создана буквально несколько дней назад», – посоветовал Александр Холодов.