Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Эксперт дал совет по защите от автомошенников

С июля в России активизировались автомошенники, которые под видом предоставления услуг по перегону автомобилей из других стран выманивали деньги у покупателей, сообщает радио Sputnik.

Схема выглядит максимально просто, мошенники заводят фейковые аккаунты в соцсетях или создают сайты, где предлагают приобрести автомобиль из-за рубежа по привлекательной цене. Затем они просят перевести своих клиентов залог за машину и перестают выходить на связь.

О том, как не попасться на уловки мошенников, рассказал вице-председатель комитета по защите прав автовладельцев Александр Холодов.

Чтобы не стать жертвой автомошенников, нужно внимательно изучить отзывы о работе компании, которая предлагает пригнать автомобиль из-за рубежа. Также эксперт советует слушать сарафанное радио: «Если вы хотите заказать автомобиль, чтобы его вам пригнали из-за рубежа, то поспрашивайте знакомых. Доверяйте словам тех, кто уже так заказывал машину, кто имеет успешный опыт, а не тем, кто в интернете предлагает золотые горы и сказочные цены на странице, которая создана буквально несколько дней назад», – посоветовал Александр Холодов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

05 сентября 2022

Владимир Путин объявил Россию страной «восходящего солнца»
05 сентября 2022

Первые пассажиры поделились впечатлениями от авиарейсов из Пскова в Казань
05 сентября 2022

Великолучане рассказали о создании судна в виде дракона для парада плавсредств
05 сентября 2022

Творческая лаборатория ПсковГУ ищет таланты
05 сентября 2022

Незаконный вылов рыбы пресекли в Невельском районе
05 сентября 2022

Эксперты назвали страны, которые неохотнее всего давали визы россиянам
05 сентября 2022

Фестивали, квест и новый турмаршрут: подготовку к 700-летию Гдова обсудили участники совещания с губернатором
05 сентября 2022

Более 250 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...