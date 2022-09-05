Псковских автомобилистов предупредили о начале брачного периода у лосей
У лосей начался брачный период, в связи с этим их поведение может стать более активным и агрессивным. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.
«В период гона количество ДТП с лосями увеличивается», - отметили в комитете.
Сезон спаривания продлится до начала октября. При встрече с лосем на дороге необходимо сразу же остановить автомобиль и выключить фары.
Ранее сообщалось о том, что автомобилист чуть не столкнулся с лосем на дороге в Псковском районе.
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