Псковских автомобилистов предупредили о начале брачного периода у лосей

15:18, 05 сентября 2022, ПАИ

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У лосей начался брачный период, в связи с этим их поведение может стать более активным и агрессивным. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.

«В период гона количество ДТП с лосями увеличивается», - отметили в комитете.

Сезон спаривания продлится до начала октября. При встрече с лосем на дороге необходимо сразу же остановить автомобиль и выключить фары.

Ранее сообщалось о том, что автомобилист чуть не столкнулся с лосем на дороге в Псковском районе.