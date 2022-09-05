Сотрудники российского посольства погибли при теракте в Афганистане

15:42, 05 сентября 2022, ПАИ

Двое сотрудников посольства России погибли в результате теракта в городе Кабул в Афганистане. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ на официальном сайте.

«В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие. Посольство находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование», — говорится в сообщении.

Взрыв произошел у ворот российского дипведомства в Кабуле, расположенного на улице Дар-уль-Аман. Район взрыва сейчас контролируют и изучают профильные службы, начато расследование, отмечает издание «Газета.ру».