МВД предлагает награду в миллион рублей за помощь в розыске

16:01, 05 сентября 2022, ПАИ

МВД России просит содействия в поиске наиболее опасных преступников, за помощь обещается награда в миллион рублей, сообщается на сайте ведомства.

Среди разыскиваемых Величко Сергей и Немичев Константин, которые пытали российских военнослужащих и убивали их с особой жестокостью, Кузнецов Андрей - за совершение убийства двух и более лиц, Ермолинский Семен - за серию грабежей, похищение и убийства, совершенные с особой жестокостью, Мамонов Дмитрий - за убийство, Тимошенко Олег - за убийство, Андреев Валерий - за ряд убийств и изнасилование женщин. Также по статье УК разыскиваются Махмудов Фахрудин, Шестерин Владимир, Емельянов Николай и Кириллов Владимир.

Всех, кто располагает информацией, просят звонить по телефонам: 02 (102) или 8 (495) 667-72-14.