15 человек пострадали в ДТП на псковских дорогах за неделю
11 дорожно-транспортных происшествий произошло в Псковской области за минувшую неделю. Погиб один человек, ещё 15 получили травмы различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном УГИБДД УМВД России.
Всего с 29 августа по 4 сентября сотрудники Госавтоинспекции области пресекли 1 518 административных правонарушений.
Кроме того, они выявили 25 водителей, которые сели за руль пьяными, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения – четыре человека.
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