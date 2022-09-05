Получить билеты на фестиваль военных оркестров смогут псковичи 7 сентября

15:52, 05 сентября 2022, ПАИ

9-10 сентября в Псковской области пройдет первый военно-музыкальный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион», посвященный 350-летию со дня рождения Петра I. Как сообщалось ранее, мероприятие станет продолжением масштабного международного фестиваля «Спасская башня», который сейчас проходит в Москве.

В Театрально-концертной дирекции региона уточнили, что 9 сентября военные оркестры выступят с концертами в Палкино, Себеже, Гдове, Печорах, Великих Луках. 10 сентября на стадионе «Машиностроитель» в Пскове пройдёт сводный гала-концерт с участием 350 артистов. Украшением выступления станет Псковский духовой оркестр «Геликон».

Вход на гала-концерт на стадионе «Машиностроитель» по пригласительным билетам, которые будут доступны в кассе областной филармонии с 7 сентября.