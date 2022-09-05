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Общество

Фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» состоится в Пскове 9-10 сентября

9 и 10 сентября в Пскове пройдёт международный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион», сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в эфире проекта «Псковский телеграм Online».

«Это такой филиал фестиваля «Спасская башня», который проходит в Москве. В рамках фестиваля 10 сентября в 19:00 нас ждёт сводный концерт на «Машиностроителе» с перестроениями музыкантов, с красочными номерами. Центральным участником одного из номеров будет наш псковский оркестр «Геликон», – рассказала Ольга Тимофеева.

Ранее она также рассказала о федеральном проекте «Русское лето» в поддержку специальной военной операции. 17 сентября в Псков приедут группа «СерьГА», «7Б» и другие рок-коллективы.

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