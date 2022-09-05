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Культура

ВИДЕО Более 50 поэтов со всей России приехали на фестиваль «Словенское поле» в Старом Изборске

Более 50 поэтов со всей России приехали на литературный фестиваль «Словенское поле» в Старом Изборске.

На сцене возле средневековой крепости авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Смоленска и других российских городов читали свои произведения и выявляли лучших в нескольких номинациях.

Фестиваль «Словенское поле» - единственный общероссийский поэтический форум, на который приезжают поэты, пишущие на историко-патриотические темы. Фестиваль с 2008 года проводит псковское отделение Союза писателей. Каждый год «Словенское поле» открывает новых авторов, которые затем становятся лауреатами престижных российских и международных конкурсов.

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